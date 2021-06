Playoff serie B, Agrigento torna in campo per gara 4

Tornano in campo questa domenica alle 18 per gara 4 della semifinale playoff di serie B Omegna e Agrigento. Venerdì in gara 5 non sono bastati i 24 punti di Alessandro Grande e neppure una sontuosa prestazione di Saccaggi e Rotondo. Dopo il 2 a 0 in terra siciliana, in Piemonte Omegna ha riaperto la serie e questa sera ha l’occasione per pareggiare. La terza sfida della semifinale play off ha un vincitore, ovvero i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 86 a 82. Se Omegna dovesse pareggiare si deciderà tutto il 9 al PalaMoncada di Agrigento con palla a 2 alle 19.