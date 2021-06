Volley femminile, Catania si inchina, Aragona accede alla finale playoff

Obiettivo raggiunto. La Seap-Dalli Cardillo Aragona concede il bis vincendo anche il match di ritorno contro la Rizzotti Design Catania, e si assicura il diritto a disputare la finale per la promozione in serie A2.

Sono bastati 3 set e poco più di 1h e 15 minuti alla squadra di Dagioni per avere la meglio sulle avversarie, tradite dalla tensione e mai entrate mentalmente all’interno del match. I sestetti + 1 presentati dagli allenatori sono gli stessi di quelli di gara 1 e vede per Aragona Caracuta con Stival a formare la diagonale d’attacco palleggiatore/opposto; attaccanti Cappelli e capitan Moneta; centrali Borelli e Murri; libero Vittorio. Mister Relato, da parte sua, risponde con Pezzotti in regia, Muzi opposto, attaccanti Nielsen e Oggioni, centrali Monzio Compagnoni e Mercieka, libero Bonaccorso. L’inizio del primo set vede Catania partire avanti, per 3-0, sfruttando tre brutte ricezioni della Seap Dalli Cardillo, ma è un fuoco di paglia, infatti il contro parziale delle atlete locali è immediato e si passa al 6-3, momentaneo pareggio delle catanesi sul 6-6, ma da lì in poi si assisterà ad un monologo della squadra aragonese, che vola subito a 10-6, per incrementare poi 17-12, e per gestire con sicurezza 20-15, chiudendo il primo set a 16 con una schiacciata di Serena Moneta. Da segnalare l’ottimo contributo in termini di attacchi vincenti da parte di Elena Cappelli e Sara Stival, autrici rispettivamente di 6 e 5 punti nella prima frazione. Il secondo set riparte seguendo il trend del primo, una sola squadra in campo, l’Aragona, che comanda dall’inizio alla fine. I parziali testimoniano fedelmente questa supremazia schiacciante: 7-3; 16-7; 21-11 sino al 25-15, senza che Catania offra mai la minima sensazione di poter rimettere in discussione l’andamento del match. Sul 2-0 per la Seap la qualificazione è già matematicamente acquisita, bastando alle agrigentine 1 solo punto per superare il turno, e così si assiste ad un terzo set svuotato sostanzialmente di valori tecnici, e utile da vincere soltanto per migliorare la classifica avulsa che determinerà gli accoppiamenti per il prossimo e definitivo turno di play off. E così le ragazze di mister Dagioni fanno proprio, facilmente, anche il terzo set, per 25 -16. Adesso l’attenzione è tutta rivolta alla finale, ed all’avversario che si dovrà affrontare, anche se, per conoscerne il nome, bisognerà attendere giorno 9 giugno, quando verrà completato il secondo turno dei play off promozione.