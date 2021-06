Eliminati “cartelloni selvaggi”

Si è arrivati ad un punto. I cartelloni pubblicitari “selvaggi” sono stati eliminati in due punti diversi della via XXV aprile ad Agrigento. “La collaborazione tra associazioni dei consumatori e amministrazione comunale da i suoi frutti”, commenta il vice presidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa. “Era il 13 Aprile scorso – spiega- quando abbiamo segnalato all’Amministrazione Comunale, alcuni impianti pubblicitari “abusivi” ed abbiamo chiesto il ripristino della legalità.

Oggi, a distanza di appena 50 giorni, possiamo affermare che il risultato è sotto gli occhi di tutti, hanno già iniziato a dismettere gli impianti da noi segnalati ed avviato il ripristino della legalità.

Non possiamo come CODACONS che ritenerci più che soddisfatti, complimentarci con il Dirigente Comandante della Polizia Locale ed il Sindaco Franco Micciché per la celere conclusione di una problematica che poteva solo nuocere all’immagine Politica ed Amministrativa della nostra città.”