Vento forte sull’Agrigentino, danni limitati: interventi dei soccorsi e allerta arancione

Il vento ha soffiato con forza sull’Agrigentino per tutta la notte, ma senza causare vere emergenze. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi e rami crollati sulle strade, così come per cartelloni pubblicitari e pali dell’illuminazione abbattuti dalle raffiche. Il bilancio, fortunatamente, non registra feriti né danni rilevanti alle persone. La fase perturbata, tuttavia, non è ancora conclusa: il ciclone Harry continuerà a interessare buona parte della Sicilia almeno fino al primo pomeriggio, secondo le previsioni.

Imponente la macchina dei soccorsi messa in campo in provincia, con il coordinamento del prefetto Salvatore Caccamo. Operative più squadre dei vigili del fuoco, il personale della Protezione civile comunale guidata dal dirigente Attilio Sciara, la Protezione civile del Libero Consorzio e i volontari delle associazioni. In corso monitoraggi e sopralluoghi su Agrigento e nell’intero territorio provinciale: il vento resta intenso, ma con effetti complessivamente inferiori alle attese.

Tra gli episodi segnalati, a viale Sicilia, nel quartiere Fontanelle, un pannello pubblicitario divelto ha colpito un’auto in transito: l’automobilista ha rischiato grosso, riportando però solo danni al veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti anche sulla bretella del viadotto Morandi in direzione Porto Empedocle, in prossimità di Monserrato, dove un eucaliptoè crollato al suolo.

Nel centro storico di Agrigento si segnalano inoltre distacchi di calcinacci da alcune palazzine, circostanza che mantiene alta l’attenzione. Per l’intera giornata di martedì 20 gennaio resta in vigore l’allerta meteo arancione, con l’invito alla prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari.

