Plasma iperimmune: esclusi gli ospedali di Agrigento, la protesta di Catanzaro (Pd)

Devono rispondere alla mia interrogazione ( secondo me non lo faranno) e devono dire ai cittadini della provincia di Agrigento perchè l’ospedale “San Giovanni di Dio” sia munito di un idoneo centro immunotrasfusionale NON è stato inserito”.

“Chiedo l’immediato inserimento dei presidi sanitari agrigentini tra i centri regionali per la racconta del plasma iperimmune allo scopo di evitare “evidenti condizioni di insopportabile ingiustizia sociale”. Prendo atto che ancora una volta Agrigento e la sua provincia, non sono minimamente tenute in considerazione da un governo che evidentemente considera questo territorio marginale e da non valorizzare o adeguatamente salvaguardare, ignorando in modo incomprensibile gli interessi e le aspettative di una vasta comunità.