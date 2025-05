Carmelo Pistritto e il Concertone dell’1 Maggio a Roma

Roma, 1 Maggio 2025 – Il Concertone dell’1 Maggio, evento simbolo della festa dei lavoratori, quest’anno ha visto la partecipazione di Carmelo Pistritto, pizzaiolo da anni ormai presente al Casa Sanremo, che ha portato la sua energia e la sua passione per la pizza sul palco del Concertone. Ma non solo pizze, anche un selfie per ogni cantante che si è esibito, creando un’atmosfera di allegria e condivisione con i protagonisti della serata.

Le performance musicali si sono susseguite senza sosta, sotto lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro“, scelto dai sindacati per l’edizione 2025 del Concertone. La piazza San Giovanni, di nuovo protagonista dopo la parentesi del 2024 al Circo Massimo, ha accolto centinaia di migliaia di persone pronte a festeggiare la festa dei lavoratori con impegno e musica.

Sul palco, le stelle della musica italiana si sono alternate con le loro esibizioni. Giorgia ha aperto la sua performance con Il mio giorno migliore, seguita da Oronero, Gocce di memoria, Tu mi porti su’, Niente di male e La cura per me. A seguire, Elodie ha incantato il pubblico con Black Nirvana, La coda del diavolo, Mi ami mi odi e Bagno a mezzanotte e tanti altri brani che hanno scaldato la piazza.

Poi è stato il turno di Ghali, che ha fatto esplodere il pubblico con Habibi, Casa mia e Paprika. A seguire, Fulminacci, con Tattica, Casomai e Santa Marinella, ha regalato un’esibizione emozionante, mentre Achille Lauro ha conquistato la piazza con i suoi successi Incoscienti giovani, Amor e Amore disperato. Joan Thiele ha incantato il pubblico con Veleno e Eco, seguita da Franco126, che ha preso il palco con Brioschi, Ieri l’altro e Nottetempo.

Serena Brancale ha portato il suo inconfondibile stile con La zia, Stu caffè’ e Anema e core, mentre Luché ha fatto vibrare la piazza con Autostima, La notte di San Lorenzo e Non abbiamo età. Infine, Rocco Hunt ha chiuso le esibizioni con Ragazzo di giù, Mille vote ancora, Cosa ti amo a fare e Nu juorno buono.

In mezzo a queste esibizioni straordinarie, Carmelo Pistritto ha condiviso la sua passione per la pizza, non solo servendo le sue prelibatezze, ma anche immortalando un momento speciale con ogni artista attraverso un selfie. Un gesto che ha unito la musica, il lavoro e la festa, rendendo il concertone ancora più speciale.

L’edizione 2025 del Concertone ha portato sul palco non solo grandi artisti, ma anche il messaggio fondamentale di un lavoro sicuro per tutti. Le oltre cinquanta esibizioni, insieme all’impegno sociale e alle melodie che hanno fatto ballare e riflettere, hanno reso questa festa del lavoro un appuntamento indimenticabile.

