Il Comune di Agrigento compie un importante passo in avanti verso la transizione ecologica e la riduzione dei consumi energetici. E’ stata approvato la partecipazione dell’Amministrazione comunale all’Avviso pubblico “Cse 2025 – Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’iniziativa, finanziata con fondi a contributo 100% a fondo perduto, consente agli enti locali di realizzare interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici, anche tramite l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tramite le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Tre importanti strutture comunali saranno oggetto degli interventi:

 Stadio Esseneto, in via Francesco Petrarca

 Palestra distrettuale “Ugo La Malfa”, in via Ugo La Malfa (ormai prossima all’apertura)

 Biblioteca Comunale “Franco La Rocca” , in Piazzale Aldo Moro

Gli interventi previsti includono:

 Installazione di impianti fotovoltaici e solari termici

 Sistemi a pompa di calore per la climatizzazione

 Relamping per l’illuminazione a basso consumo

 Nuove chiusure trasparenti e sistemi di schermatura solare.

L’obiettivo è duplice: ridurre i consumi e le spese energetiche e, al contempo, aumentare l’efficienza e la sostenibilità ambientale degli edifici pubblici, con benefici tangibili per la collettività in termini di minori emissioni e miglior comfort.

“Con questo progetto – dichiara l’assessore all’Energia, Gerlando Principato – ci impegniamo a modernizzare il patrimonio pubblico comunale, cogliendo l’opportunità di un finanziamento interamente a fondo perduto. È un’occasione concreta per coniugare efficienza, sostenibilità e risparmio a beneficio di tutta la comunità agrigentina”. Le attività propedeutiche per l’ottenimento del contributo sono già in corso: l’Amministrazione ha previsto l’incarico per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (Ape) ante opera, necessari per la candidatura, per un importo complessivo di 7.500 euro. La partecipazione al bando CSE 2025 si inserisce nel più ampio percorso del Comune di Agrigento verso una gestione energetica più intelligente e responsabile, in linea con le direttive europee e nazionali in materia di transizione ecologica.

