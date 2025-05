Aeroporto Sì: Il Comitato Civico Infrastrutture Rinnova l’Impegno e la Speranza per la Realizzazione dell’Aeroporto Agrigentino

Agrigento, 2 Maggio 2025 – Il futuro dell’aeroporto della Fascia Centro Meridionale della Sicilia è stato al centro delle attenzioni, con un significativo messaggio di speranza e collaborazione lanciato dal Comitato Civico Infrastrutture ed Aeroporto della Fascia Centro Meridionale della Sicilia. In una nota ufficiale, il presidente del comitato, Angelo Principato, ha espresso le sue più sentite congratulazioni per la recente elezione del neo presidente del Libero Consorzio dei Comuni Agrigentini, sottolineando la disponibilità a collaborare con la nuova amministrazione.

Nel suo comunicato, il comitato ha confermato la volontà di continuare a lavorare al fianco della nuova leadership per migliorare le infrastrutture, con particolare attenzione alla realizzazione dell’aeroporto agrigentino. Il presidente del comitato ha dichiarato di non aver ricevuto segnali contrari riguardo alla priorità di portare avanti il progetto, e ha ribadito la necessità di un impegno congiunto per superare le sfide legate alla sua sostenibilità e operatività.

“Desideriamo collaborare con Lei, come abbiamo fatto con i Suoi predecessori, per contribuire alla realizzazione di quelle iniziative che possano migliorare le infrastrutture del nostro territorio, tra le quali l’aeroporto della Fascia Centro Meridionale”, ha scritto il comitato, riconoscendo l’importanza strategica del sito per lo sviluppo socio-economico della provincia.

Con un richiamo all’importanza di un lavoro sinergico, il comunicato esprime l’auspicio che il nuovo presidente e il suo staff possano dare nuova linfa alle questioni infrastrutturali, con particolare focus su investimenti e sviluppo. La risposta del neo presidente, infatti, sembrerebbe essere stata favorevole, con parole di apertura che lasciano ben sperare per il futuro.

Il comitato, che da anni lavora per sensibilizzare le istituzioni locali sulla necessità di garantire un aeroporto che possa servire come punto di riferimento per l’intero sud della Sicilia, ha anche annunciato la sua disponibilità per un incontro per aggiornare e fare il punto sulla situazione.

L’attesa è ora rivolta alla possibilità di intraprendere nuovi percorsi con l’amministrazione del Libero Consorzio, per giungere a soluzioni concrete che possano far decollare definitivamente il nostro aeroporto, facendo di Agrigento un crocevia fondamentale per il turismo e lo sviluppo economico regionale.

