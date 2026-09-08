Dal 10 al 13 settembre quattro giorni di eventi gratuiti tra pizza, concerti, spettacoli e talk. Giovedì l’inaugurazione con il presidente della Regione Renato Schifani. Pace: «Un punto di riferimento dell’estate siciliana»

Dopo sette anni di assenza torna il Pizza Fest di Seccagrande. L’evento di punta dell’estate riberese raggiunge quest’anno il traguardo della decima edizione e si prepara ad animare il lungomare dal 10 al 13 settembre con quattro giornate dedicate a gusto, musica, spettacolo, turismo e iniziative sociali.

Il programma dell’edizione 2026 è stato presentato questa mattina, martedì 8 settembre, nella Sala dei Sindaci del Palazzo Municipale di Ribera.

Tra i nomi di maggiore richiamo ci sono Marcella Bella, LDA, Aka 7even e Andrea Damante, mentre all’inaugurazione parteciperà il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito.

Protagonista, naturalmente, sarà la pizza, preparata nei forni artigianali a legna e da gustare anche in spiaggia. Ogni sera saranno aperti gli stand gastronomici e l’area espositiva. Previsto anche uno spazio dedicato a pizza e panini gluten free, con proposte di carne e pesce.

L’apertura con Schifani e Andrea Damante

Il Pizza Fest prenderà ufficialmente il via giovedì 10 settembre alle 19 alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani.

A seguire il talk “Orizzonte turismo 2.0”, moderato da Nadia La Malfa, al quale prenderanno parte il sindaco di Ribera e capogruppo della DC all’Ars Carmelo Pace, il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento e sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino e diversi sindaci del territorio.

Alle 18, prima dell’inaugurazione, è prevista la presentazione del libro di Pietro Giuseppe Parisi, che dialogherà con Nenè Mangiacavallo.

La serata proseguirà con lo spettacolo dell’Asd Spazio Danza, il concerto del Gospel Friends Choir e lo Young Night, con la partecipazione di Andrea Damante.

Venerdì Marcella Bella in concerto

Venerdì 11 settembre spazio inizialmente al confronto “Ribera tra Terra e Mare. Valorizzare il territorio, costruire una destinazione”, dedicato alle prospettive di sviluppo e promozione turistica del territorio.

Sul palco si alterneranno poi diversi talenti locali: Anna Ruvolo, unica partecipante siciliana alla 68ª edizione dello Zecchino d’Oro, il duo acustico La Banda del Fonico, Agata Aquilina, accompagnata al pianoforte dal maestro Calogero Curto, e Noemi Ciliberto, in arte NÈMICI.

Il momento più atteso sarà il concerto di Marcella Bella. A chiudere la serata un dj set dedicato alla musica dance degli anni Novanta.

Pace racconta i primi cento giorni

Sabato 12 settembre il Pizza Fest ospiterà una puntata speciale di “Mi candido”, dedicata ai primi cento giorni dell’amministrazione Pace. Il sindaco Carmelo Pace dialogherà con Giuseppe Di Stefano sui primi mesi alla guida della città.

Seguiranno lo spettacolo di danza sportiva della Royal Latin American School e il cabaret dei 4 Gusti, che porteranno in scena “Onde Road”. Chiusura con l’Italian Night e un dj set dedicato alla musica italiana.

Gran finale con LDA e Aka 7even

La giornata conclusiva, domenica 13 settembre, comincerà nel pomeriggio con il raduno di auto e moto d’epoca.

Sul palco della spiaggia si terrà inoltre l’incontro “Scegli la vita, giovani, dipendenze e prevenzione: conoscere per scegliere”, iniziativa divulgativa realizzata con enti e professionisti del territorio.

Il gran finale sarà affidato alla musica con le attese esibizioni di LDA e Aka 7even.

«Il traguardo della decima edizione del Pizza Fest rappresenta un momento fondamentale per l’intera comunità di Ribera e per il nostro comparto turistico ed economico – afferma il sindaco Carmelo Pace –. Questa manifestazione negli anni si è affermata come un punto di riferimento importante nel panorama degli eventi dell’estate siciliana, riuscendo a connettere la promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche a momenti di intrattenimento culturale e spettacoli di grande richiamo».

Per il vicesindaco e assessore al Turismo, Salute e Spettacolo Pierpaolo Alongi, «il Pizza Fest non è soltanto intrattenimento, ma un’occasione concreta di crescita culturale e promozione turistica per Ribera e l’intero comprensorio».

Sottolinea il valore del ritorno della manifestazione anche la presidente del Consiglio comunale Rita Zicari: «Celebriamo il ritorno di un evento atteso da ben sette anni, che rappresenta un significativo momento di promozione territoriale e una vetrina importante in chiave turistica».

Ingresso e parcheggi gratuiti

Tutti gli spettacoli sono gratuiti. I mille posti a sedere disponibili nell’area spettacoli saranno assegnati esclusivamente in base all’ordine di arrivo e non è prevista prenotazione.

Per il Pizza Fest saranno inoltre disponibili gratuitamente le aree di parcheggio di via Miramare e via dei Lillà, alle spalle della chiesa, che si aggiungeranno agli spazi di sosta già presenti a Seccagrande.

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