Il Fastuca Fest di Raffadali non sarà soltanto una vetrina dedicata al pistacchio e alle eccellenze del territorio, ma anche un’occasione per parlare di prevenzione, corretti stili di vita e solidarietà.

Tra gli appuntamenti collaterali della manifestazione c’è infatti l’iniziativa promossa dall’associazione Onde Rosa, che domenica 20 settembre organizzerà una passeggiata dedicata alla prevenzione primaria. Il ritrovo è previsto alle 9, con partenza alle 10.

«Siamo molto onorati – spiega Silvia Failla di Onde Rosa – perché finalmente anche Raffadali ha deciso di coinvolgere la nostra associazione, dando continuità al progetto di prevenzione primaria che avevamo già avviato lo scorso anno ad Agrigento. Per noi è davvero un onore partecipare al Fastuca Fest».

Al centro dell’iniziativa ci saranno attività fisica e alimentazione, due elementi fondamentali nella promozione di uno stile di vita sano. E, trattandosi della festa che celebra il prodotto simbolo di Raffadali, non poteva mancare un approfondimento dedicato proprio al pistacchio.

«Durante la passeggiata – aggiunge Failla – sarà con noi la nutrizionista Erica Tortorici, con la quale parleremo anche dei benefici del pistacchio».

L’appuntamento avrà inoltre una forte componente solidale. In vista di ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Onde Rosa ha avviato una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato al reparto di Senologia, coinvolgendo il primario Francesco Amato nella realizzazione di un progetto all’interno del reparto.

«Vogliamo essere presenti non soltanto sul territorio attraverso le nostre passeggiate – sottolinea Failla – ma anche all’interno dei reparti, laddove esiste un bisogno concreto».

Le adesioni alla passeggiata sono già numerose e i posti disponibili sono limitati. Da Onde Rosa arriva anche l’invito a una forte partecipazione maschile.

«È un tema che riguarda tutti, uomini e donne. Quando si affronta un tumore al seno non è coinvolta soltanto la donna, ma anche chi le sta accanto: il marito, il figlio, il padre. Per questo chiediamo sempre una grande presenza anche degli uomini».

Un appuntamento che aggiunge così un’altra dimensione al Fastuca Fest: il pistacchio diventa occasione per camminare insieme, parlare di salute e sostenere concretamente la prevenzione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp