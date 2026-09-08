Fiamme alte a lambire abitazioni e giardini, tanta paura, e qualche danno, oggi pomeriggio, nella zona a monte della località balneare di Punta Grande a Realmonte. L’incendio – di quasi certa natura dolosa – partito da un terreno ricoperto di erba secca, in poco tempo si è propagato, ed ha carbonizzato alberi, sterpaglia e varia vegetazione, avvicinandosi minacciosamente a diverse villette.

I proprietari, senza aspettare l’arrivo dei soccorritori, con mezzi di fortuna e spruzzi di acqua, hanno bloccato le “lingue” di fuoco arrivate sin a lambire i prospetti. Poi l’immediato e provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, ha evitato il peggio. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, è divampato un rogo di sterpaglia da un terreno incolto della zona.

Ma ben presto le fiamme alimentate rapidamente da un leggero venticello, hanno trovato “gioco” facile per estendersi a pochi metri dalle abitazioni. A dare l’allarme sono stati diversi residenti della zona. Si sono rivolti al 112 con la richiesta di fare presto. Quando sono giunti i pompieri il fuoco si era già propagato fino ad avvolgere buona parte del costone. L’intervento ha fermato l’avanzata del fuoco ed evitato meno danni possibili.

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