Più morti in incidenti stradali e tanti ubriachi alla guida

Tanti incidenti stradali, cresce il numero dei decessi, e quello dei feriti. In aumento anche il fenomeno degli ubriachi alla guida. Questo emerge dai dati della polizia Stradale di Agrigento, e dei distaccamenti di Canicattì e Sciacca, relativamente alla Provincia agrigentina, dall’1 gennaio al 20 dicembre dell’anno passato.



Nell’ultimo anno preso in esame, gli agenti della Stradale, hanno trattato complessivamente 137 sinistri (l’anno precedente il dato era di 104), che hanno provocato 6 morti e 158 feriti (l’anno scorso 4 vittime e 122 feriti).

Preoccupa e non poco l’aumento della guida sotto l’influenza di alcolici. In totale 214 i conducenti di veicoli “pizzicati” alticci (erano 161 l’anno scorso), nella gran parte dei casi denunciati all’Autorità giudiziaria e, per tutti, la conseguenza del ritiro immediato della patente.