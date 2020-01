Anche il FAI alla marcia contro l’isolamento infrastrutturale

Il FAI delegazione di Agrigento e il FAI giovani hanno partecipato, stamani, alla riuscita marcia contro l’isolamento infrastrtturale della provincia di Agrigento. La delegazione guidata dal Capo delegazione ad interim, Giuseppe Taibi ha voluto, in questo modo, testimoniare l’impegno del Fondo Ambiente Italiano sul tema dello sviluppo e della valorizzazione del territorio: ” Si ama ciò che si conosce” ha commentato Taibi. Per far conoscere ed apprezzare il patrimonio storico-artistico e paesaggistico della provincia di Agrigento è,infatti, fondamentale migliorare le vie di comunicazione, sopratutto le arterie viarie che collegano gli aeroporti dell’isola con Agrigento. Alla marcia hanno partecipato anche i giovani del Fai, rappresentati dal loro responsabile, Ruben Russo.