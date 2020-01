Musica ad alto volume di un locale della movida, e i residenti protestano al 112

Non solo il sabato, ma anche il venerdì sera, diversi cittadini di via Atenea e dintorni, si sono rivolti al numero unico di emergenza per segnalare musica ad alto volume, anche oltre l’orario consentito, di alcuni locali della movida del centro citta’.

Evidentemente qualche esercente non ha ancora recepito il messaggio, chiaro e preciso, del Primo dirigente Angelo Bellomo, responsabile della Pasi della Questura di Agrigento, sulla “tolleranza zero” per gli abusivi e per quanti non rispettano le regole.

Ieri notte sono intervenuti i carabinieri, che hanno fatto spegnere la musica ad uno dei locali