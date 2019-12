Gli agenti della polizia Municipale di Agrigento hanno avviato accertamenti, dopo il recupero di un cane Pitbull, con evidenti ferite da maltrattamenti, nella zona di “Fondacazzo”, nei pressi di un impianto di autodemolizioni.

Il cane di grossa taglia era sanguinante in varie parti del corpo. C’è il sospetto che ignoti l’hanno bastonato, ma in mancanza di certezze, non possono essere escluse altre ipotesi.