Tir carico di pedane e cassette in legno avvolto dalle fiamme

A fuoco un camion, carico di pedane e cassette in legno, appartenente a un autotrasportatore. Nessuna certezza sulle cause del rogo. Tutte le ipotesi restano valide, dal dolo al fatto accidentale.

Il mezzo pesante si trovava parcheggiato in una piazzola della strada statale 123, che collega Canicattì con Licata, poco lontano il centro abitato canicattinese.

L’incendio ha danneggiato pesantemente il mezzo. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Subito si sono accorti della presenza di fiamme e fumo. La segnalazione di un incendio in corso è arrivata al 112.

I soccorritori in poco tempo hanno raggiunto il luogo stabilito e domato il rogo, mettendo in sicurezza l’area interessata. Il provvidenziale intervento dei pompieri ha scongiurato altri danni. Così come avviene spesso in altri simili episodi, anche in questo caso i vigili del fuoco non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, o altri indizi direttamente collegabili ad un’azione dolosa. Sull’episodio indagano i carabinieri e gli agenti della polizia di Stato.