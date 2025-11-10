Dal 20 al 23 novembre nell’Ex Magazzino Merci della Stazione Centrale eventi, mostre e incontri per il centenario dello scrittore empedoclina

Porto Empedocle si prepara a celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri con la decima edizione della Fiera delle Associazioni “Un libro alla volta”, in programma dal 20 al 23 novembre 2025. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Oltre Vigata, animerà l’Ex Magazzino Merci della Stazione Ferroviaria di via Lincoln con quattro giornate dedicate alla cultura, alla memoria e al legame profondo tra lo scrittore e la sua città natale.

La manifestazione si aprirà giovedì 20 novembre con l’anteprima mattutina del “Laboratorio delle fonti archivistiche”, curato da Rossana Florio, direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento, in dialogo con Anna Galluzzo, dirigente USMAF Agrigento.

Alle 18.30 l’inaugurazione ufficiale con le mostre “Il corso delle cose”, a cura del Fondo Camilleri, e “Porto Empedocle il mio paese…”, realizzata da Oltre Vigata e allestita su due vagoni ferroviari.

A seguire, la presentazione della biografia “Andrea Camilleri una storia” con l’autore Luca Crovi e il critico Salvatore Ferlita, moderati dalla giornalista Luciana Parisi (Tg3).

Venerdì 21 novembre, la mattinata sarà dedicata alle scuole con un laboratorio creativo condotto da Marzia Quattrocchi. In serata, alle 18.30, spazio al volume “Andrea Camilleri di pianeti e di uomini” di Francesco De Filippo, presentato insieme al giornalista Onofrio Dispenza e al presidente del Camilleri Fans Club, Filippo Lupo. Modera Gero Tedesco del Giornale di Sicilia.

Sabato 22 novembre sarà la volta dell’annullo filatelico “Tributo ad Andrea Camilleri – La spiaggia di Marinella”, con bozzetto firmato da Marzia Quattrocchi.

A seguire, una serata-evento dedicata al rapporto tra Camilleri e gli empedoclini, con la proiezione di estratti del documentario “Camilleri sono!” di Adriana Pannitteri e la presentazione del libro “Amo le triglie di scoglio” di Bruno Luverà e Vincenzo Mollica. Ne discuteranno Andreina Camilleri, Adriana Pannitteri e Danilo Verruso, con un videomessaggio speciale di Vincenzo Mollica.

Domenica 23 novembre, gran chiusura con la serata dedicata alle donne, introdotta da Giugiù Gramaglia e Nenè Sciortino, e con il recital teatrale tratto da “Ora dimmi di te. Lettera a Matilda”, curato e interpretato da Riccardo D’Alessandro.

Una quattro giorni intensa, tra parole, immagini e teatro, per ricordare Andrea Camilleri, l’uomo e l’artista che ha trasformato Porto Empedocle in Vigata e l’ha consegnata al mondo attraverso la sua inesauribile immaginazione.

