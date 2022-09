Piscina di Villaseta, il terreno “passa” al comune

Dopo l’avvio dell’iter che va per la “regolarizzazione” della piscina comunale di Villaseta, il sindaco di Agrigento,Francesco Miccichè, ha firmato l’ordinanza che dispone, dopo una legge del 1966 , la trascrizione a favore del comune di Agrigento del terreno, di proprietà del Demanio dello Stato, dove è stata costruita la struttura , oggi purtroppo chiusa per il mancato funzionamento della caldaia. “È opportuno evidenziare che l’adempimento è propedeutico al fine di accatastare l’immobile e sostituire la caldaia non funzionante con un nuovo impianto. Per fare ciò è indispensabile che l’immobile sia registrato al catasto dei fabbricati- commenta l’assessore allo sport, Costantino Ciulla-.A breve restituiremo finalmente la piscina, che tanto manca, agli sportivi e a tutti coloro che ne fanno uso anche terapeutico.”