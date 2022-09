Dondoli, poltrone, divani, amache: differenze e caratteristiche

Molte abitazioni hanno a propria disposizione uno spazio all’aperto da poter arredare con gli appositi mobili giardino confortevoli, ma nello stesso tempo capaci di dare all’ambiente un tocco di eleganza. Con l’arrivo della stagione più calda, il desiderio di trascorrere, sul terrazzo o in giardino, delle piacevoli serate in compagnia di amici o parenti è sempre più frequente. Di seguito, ecco alcuni consigli utili che ci guideranno nella scelta di quei mobili da giardino in grado di creare un oasi di pace in cui accogliere i nostri ospiti.

Poltrone e divanetti da esterno

Ricreare un salotto all’aperto, che richiami in parte quello che tutti abbiamo in casa, è possibile se si acquistano i mobili da giardino adatti per un uso esterno. Ciò non vuol dire che l’ambiente che si andrà a creare manchi di confort e buon gusto. Anzi possiamo tranquillamente affermare che in commercio ci sono poltrone e divani che non hanno nulla da invidiare alle omonime che si trovano nei salotti. Per questo, prima di lasciarci andare agli acquisti è opportuno valutare con molta attenzione le caratteristiche e in particolare la comodità che offre la seduta di un divano o una poltroncina da eterno. Assicuriamoci quindi di avere cuscini incorporati alti e morbidi. Non dimentichiamoci che è importante tener conto anche del tessuto che, a tale proposito, dev’ essere impermeabile in modo tale da proteggere la poltrona dalle intemperie. Inoltre, dev’ essere resistente, ma nello stesso tempo fatto con materiali leggeri. Infine, anche il design ha la sua importanza. Scegliamo divani e poltrone che si armonizzino in maniera perfetta con il nostro giardino.

Dondoli da giardino

Quando si parla di dondolo il pensiero vola dritto al classico divanetto a dondolo che si vede nei film. In effetti, il tradizionale dondolo è tra i mobili da giardino più gettonato dalle persone che amano rilassarsi lasciandosi cullare dal dondolio, mentre si godono il fresco delle serate estive, sorseggiando una bibita ghiacciata. Anche per questo arredo, la scelta della seduta ha una certa rilevanza. Optare, quindi per un dondolo con una seduta (in genere si trova quella a tre posti) di cuscini imbottiti è l’unica alternativa capace di rendere il vostro relax ancora più stimolante. La struttura portante è fatta di tubolari di ferro molto resistenti. Un’alternativa più moderna al dondolo tradizionale è la sedia sospesa da terra (circa 180cm). Anche in questo caso la seduta è un soffice cuscino in tessuto imbottito con una struttura portante in resina intrecciata sorretta da catene di ferro.

Amaca da giardino

L’amaca è tra i mobili da giardino che meglio rappresenta un momento di riposo assoluto. Tuttavia, sull’amaca si può non soltanto dormire o rilassarsi ma è anche il posto ideale in cui perdersi tra le pagine di un buon libro, o magari prendere il sole. Per quanto riguarda la struttura, ci sono amache di tipo classico, amaca a bastone, ovvero quelle le cui estremità si legano a due alberi, ad esempio. Oppure le amache da giardino che hanno in dotazione un supporto esterno in acciaio o in legno.