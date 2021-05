Cos’è la domotica e di cosa si occupa

La domotica è una disciplina particolare che ti aiuta a gestire la tua casa a distanza. Si occupa di studiare tutte quelle tecnologie al suo interno, in modo tale da migliorare la qualità della tua vita, rendendo tutte le cose decisamente più pratiche. Può essere installata all’interno di una casa indipendente, così come di un edificio.

Grazie alla domotica una casa riesce a incrementare in modo elevato le proprie prestazioni, migliorando la qualità della vita di chi ci vive dentro. Dipende ovviamente da quali sono gli impianti presenti all’interno dell’abitazione. Ovviamente si tratta di una disciplina questa che richiede un certo tipo di investimento, però è un investimento positivo per chi decide di desiderare una maggior comodità e allo stesso tempo sa di poter dopo ottimizzare i consumi.

Uno studio accurato della domotica per la gestione della tua casa, come per esempio quello offerto da la domotica Ksenia Security ti permette appunto di controllare in modo molto più preciso la tua casa, ottenere un maggior comfort, maggior sicurezza, una miglior comunicazione e un risparmio energetico maggiore.

L’aspetto unico della domotica

Ok, potresti dire che la tua casa possiede già gli strumenti necessari per risparmiare a livello energetico, per comunicare e per darti comfort e sicurezza. Cosa cambia perciò nella domotica? Semplicemente che nel primo caso hai un impianto tradizionale e per attivare tutto questo devi essere fisicamente presente, così da poter accedere a regolatori e interruttori. Invece, per quanto riguarda il sistema domotico, tutti questi sistemi interagiscono tra di loro e possono essere anche controllati da un punto unico di supervisione e di programmazione. Vi è quindi una gestione coordinata di tutti quanti gli elementi.

Il sistema domotico all’interno di una casa ha delle potenzialità incredibili e possono esporsi anche all’interno di diversi ambiti e settori. Le nuove tecnologie oggi vengono integrate sempre di più all’interno degli edifici commerciali.

Quando adottare il sistema domotico?

Il sistema domotico può essere sfruttato da moltissime persone. Sia chi vuole semplicemente una maggior comodità e la possibilità di gestire bene la propria case e tutte le tecnologie, ma soprattutto è stata pensata anche per i disabili e gli anziani. In questo caso è più corretto passare di domotica assistenziale. Questo tipo di servizio è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, anche perché vi sono diversi modi di personalizzare le automazioni, così da rendere anziani e disabili decisamente più autonomi sotto diversi aspetti.

Cosa ti permette di fare un sistema domotico?

Il sistema domotico si collega con tutti i tipi di dispositivi. Tanto con il computer, apparecchi wireless, tablet e smartphone. La cosa importante ovviamente è che vi sia una connessione internet. Grazie al sistema domotico puoi controllare sempre se è entrato qualcuno in casa tua quando tu non ci sei, oppure puoi decidere se permettere l’accesso in determinate aree della casa piuttosto che altre.

Attraverso questi dispositivi elettronici puoi controllare tutte le funzioni della tua casa, perché restano sempre connesse con te. Puoi controllare il sistema di irrigazione per esempio, il climatizzatore, il controllo delle automazioni, il riscaldamento di casa, ma anche le illuminazioni, l’antifurto, la videosorveglianza, l’ascolto ambientale e le mappe grafiche.