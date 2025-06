Pisano sul Decreto Sicurezza: “Finalmente ristabilita la legalità in Italia”Il deputato agrigentino fa il punto sull’attività parlamentare: “Linea chiara e coerente” –VIDEO

AGRIGENTO – «Con l’approvazione del Decreto Sicurezza abbiamo finalmente ristabilito un principio fondamentale: la legalità». Così il deputato nazionale Calogero Pisano, eletto in quota centrodestra, commenta l’approvazione definitiva del provvedimento che, dopo il sì della Camera dei deputati con 163 voti favorevoli, ha ottenuto anche il via libera del Senato, diventando legge dello Stato.

Pisano rivendica la scelta politica della maggioranza: «È un testo che risponde a esigenze concrete del Paese. Contiene misure che rafforzano la tutela delle forze dell’ordine, inaspriscono le pene per i reati legati alla violenza urbana e introducono strumenti per garantire maggiore controllo del territorio. È un passo avanti deciso, non un colpo al dissenso, ma un colpo all’illegalità diffusa».

Il decreto, composto da 39 articoli, introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti di pena. Tra le novità più discusse, l’estensione dell’arresto in flagranza differita per manifestazioni violente, l’introduzione di aggravanti per blocchi stradali e ferroviari e l’inasprimento delle pene per chi aggredisce pubblici ufficiali.

Le opposizioni, però, parlano di forzatura istituzionale e accusano il governo Meloni di svilire il dibattito parlamentare, ricordando come il disegno di legge originario sia stato trasformato in decreto, recependo pressoché integralmente il testo senza confronto preventivo in aula.

Critiche anche da parte di alcune associazioni, tra cui Antigone, che ha definito il provvedimento “il più grande attacco al dissenso della storia repubblicana”. Ma Pisano respinge ogni accusa: «Chi protesta, spesso, lo fa per ideologia. Noi rispondiamo con i fatti. Nessuno vuole limitare la libertà di espressione, ma chi sfonda vetrine, incendia cassonetti o aggredisce agenti, non può più pensare di farla franca».

Il deputato agrigentino annuncia che nelle prossime settimane continuerà a confrontarsi con i territori, «per spiegare direttamente ai cittadini i contenuti delle norme approvate e i prossimi passi dell’attività parlamentare. Serve verità, non propaganda». Sul tema aereoporto ad Agrigento, Pisano ha ribadito “ci crediamo”.

