Ridurre l’emissione di Co2 in atmosfera al più presto per scongiurare conseguenze irreversibili per il pianeta: per questo sostenere concretamente un’economia circolare e l’energia green non è più una scelta rinviabile. E’ un messaggio chiaro, che parla di un futuro che però è già il presente, quello che arriva dal convegno “Energia ed Economia in evoluzione”, svoltosi al teatro Pirandello di Agrigento, moderato dall’ing. Ivano Midulla consigliere EsG e vice presidente della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, ente che ha organizzato l’evento con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri. Un momento di confronto e formazione voluto con forza del Cda dell’istituto di credito per rinnovare l’impegno dell’unica banca con sede legale ad Agrigento verso il territorio.

“Le ragioni di questo convegno sono diverse – spiega il direttore generale della Banca di credito cooperativo agrigentino Giuseppe Parrinello -. Innanzitutto, sul fronte della regolamentazione europea, sono le autorità a spingere perché le risorse siano destinate a progetti di sostenibilità ambientale e che siano quindi finanziate, con preferenzialità, quelle aziende che investano in tematiche EsG, cioè energia, sociale e governo. Altro motivo è che la nostra è una banca di credito cooperativo, una banca di territorio banche che hanno da sempre nel proprio Dna i temi dell’ambiente e della sostenibilità”.

“Come unica banca con sede legale ad Agrigento – continua il direttore Parrinello – abbiamo sentito il dovere di organizzare un evento di questo tipo per sensibilizzare imprenditori e professionisti in modo da chiudere il cerchio e fornire una serie di indicazioni ai partecipanti anche grazie alla presenza dei rappresentanti della distribuzione nazionale”. L’impegno della Banca di credito cooperativo agrigentino non si esaurisce comunque qui: l’istituto sta infatti garantendo un sostegno fattivo a chi vuole investire nel green. “Abbiamo creato un pacchetto di 2 linee, la Green family e la Green corporate, una per famiglie e l’altra per le imprese – conclude Parrinello – con 7 prodotti che garantiscono un tasso agevolato per favorire in modo fattuale il processo di transizione ecologica”.

