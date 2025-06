Fortitudo Agrigento, si lavora sui tasselli: Romeo certo, trattativa aperta per Chiarastella. Morici in standby, Piccone ai saluti

Primi passi per il mercato estivo della Fortitudo Agrigento. A tenere banco è la situazione di Albano Chiarastella, capitano e simbolo della squadra, che non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo. La trattativa, iniziata oltre dieci giorni fa, si è protratta più del previsto e al momento le parti non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo. La trattativa però sembra ben avviata e l’ottimismo cresce. La volontà reciproca è quella di proseguire insieme, e tutto lascia intendere che si andrà verso un nuovo accordo.

Nel frattempo, fuori dal parquet, il capitano ha vissuto un momento speciale: Chiarastella si è sposato al Municipio di Agrigento, suggellando un legame non solo sportivo ma anche personale con la città.

In casa biancazzurra, intanto, c’è attesa anche per la firma di Giulio Martini. Il lungo, arrivato dalle giovanili dell’Olimpia Milano, ha convinto tutti con il suo rendimento e dovrebbe essere confermato per la prossima stagione. La società lavora per chiudere in tempi brevi e dare così a coach Cagnardi una base solida da cui ripartire.

È invece già definita la permanenza di Marco Romeo, vincolato da un contratto biennale e considerato un punto fermodella nuova Fortitudo. Discorso diverso per Nicolás Morici. La società, presieduta da Gabriele Moncada, sta valutando altre opzioni prima di decidere se proseguire o svincolare il giocatore argentino. Per ora, il dossier Morici resta congelato.

In uscita certa invece Fabrizio Piccone: la Fortitudo ha deciso di uscire dal contratto biennale che lo legava al club e lascerà libero il giocatore. Una scelta dettata da esigenze tecniche e dalla volontà di rinnovare l’organico.

Nel frattempo, sotto traccia si lavora anche su nuovi innesti, con particolare attenzione al ruolo di “5”: l’idea è affiancare un centro dominante a Martini, che dovrebbe restare come cambio di valore. Agrigento si rimette in moto. E lo fa con un progetto tecnico che parte con le idee chiare.

