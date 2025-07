Dopo le ripetute violazioni al divieto di avvicinamento alla sua ex moglie e la segnalazione della vittima alle forze dell’ordine “Vuole organizzare un agguato mentre sono con il mio compagno”, il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare a carico di un quarantaduenne di Sciacca. L’indagato è stato portato in carcere. La difesa dell’indagato ha già presentato istanza al Tribunale del Riesame di Palermo. Contestato anche il fatto che l’uomo non sempre ricaricava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto assieme al divieto di avvicinamento all’ex coniuge.

