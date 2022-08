Piromani scatenati, bruciata due volte discarica abusiva

Per ben due volte, la notte scorsa, alle 4.30, e poi alle 6.30, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti in contrada “Pisciotto”, a Licata, dove qualcuno ha appiccato le fiamme alla discarica abusiva di rifiuti, che si trova ai bordi della strada provinciale, a poche decine di metri dalla spiaggia. Alcuni residenti della zona hanno visto le fiamme, e hanno dato l’allarme al 112. Sul posto si sono precipitati i pompieri che hanno impiegato all’incirca un’ora per avere ragione del rogo. Ma una volta tornati in caserma, è giunta un’altra segnalazione, in quanto i piromani hanno appiccato nuovamente le fiamme, a ciò che rimaneva della spazzatura. Ed ancora una volta si sono recati nella zona.