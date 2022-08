Dipingiamo insieme a Campobello di Licata

“L’Arte verso la gente” è il titolo di una singolare manifestazione culturale autogestita che si terrà a Campobello di Licata città d’arte, ad opera di un nutrito gruppo di artisti locali e internazionali. Si tratta di un’iniziativa nata al di fuori del programma dell’Estate Campobellese, un po’ per far sapere che “ci siamo anche noi”. L’esposizione si terrà domenica prossima, 21 agosto all’ingresso del paese, di fronte al Café Vinci e alla scuola materna affrescata da Silvio Benedetto.

Per una sera esporranno le loro opere: Calogero Alaimo, Diego Alù, Eliseo Andriolo, Silvio Benedetto, Sara Canale, Roberta Caruso Spinelli, Analí Chanquía, Mariano Di Franco, Pippo Di Giacinto,Patrizia Di Natale, Diana Dowek, Maria Falsone, Salvatore Falsone, Salvina Falsone, Doriano Franceschetti, Lillo Guarneri, Paolo Intorre, Kristine Kvitka, Silvia Lotti, Olga Macaluso, Angelo Monachello, Luisa Racanelli, Giovanni Rizzo e Tano Siracusa.

Contemporaneamente, durante l’esposizione, si terrà un momento di musica argentina con la partecipazione di Rodolfo Mederos, Omar Moreno Palacios e Jorge Palacios Furno.

«Dipingere insieme» è uno dei momenti prediletti da Silvio Benedetto e da Silvia Lotti, gli artisti che si sono intestati la manifestazione e che da anni operano anche al di fuori della Sicilia. L’evento consisterà nel dipingere in dialogo, e non soltanto, con un pubblico che potrà interagire creativamente, dipingendo su un grande pannello (Benedetto ha già realizzato molti incontri simili, spesso denominati «Artisti nella Strada» o «BarArte» nel corso della sua lunga carriera in Italia e all’estero). Dunque gli artisti, per una sera, vogliono far sentire la loro presenza a Campobello di Licata per dare un contributo creativo al Cartellone dell’estate.

L’evento all’aperto si avvale della collaborazione dell’associazione “La via del mare”. Le opere non saranno in vendita, ma esposte solo a scopo culturale.

LORENZO ROSSO

Nella foto Silvio Benedetto.