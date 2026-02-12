La scuola “Pirandello” di via Acrone prosegue regolarmente le attività didattiche. È quanto emerge dal vertice convocato questa mattina al Municipio, su iniziativa dell’assessore all’edilizia scolastica d’intesa con il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Alla riunione hanno partecipato la dirigente dell’I.C. “Agrigento Centro”, una rappresentanza dei genitori, i responsabili dell’Ufficio tecnico del Libero Consorzio, il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori competenti e il dirigente tecnico/patrimonio del Comune.

Nel comunicato diffuso al termine dell’incontro si legge che i partecipanti “hanno preso atto della prosecuzione, a tutt’oggi, delle attività didattiche sia di competenza del Comune di Agrigento che, in parte, del Libero Consorzio in quanto la sede in questione non presenta problematiche tali da far ritenere necessaria una immediata soluzione alternativa”.

Una formula che, sul piano amministrativo, significa che allo stato attuale non esistono elementi tali da imporre lo sgombero o la sospensione delle lezioni. Tuttavia, la stessa nota chiarisce che i tecnici presenti “hanno convenuto di rinviare ad una prossima interlocuzione, acquisite le indagini commissionate dal Comune di Agrigento e attualizzate al corrente anno, le risultanze sull’effettiva condizione in cui si trova il plesso”.

In sostanza, le verifiche aggiornate devono ancora essere formalmente acquisite e saranno determinanti per definire il quadro strutturale definitivo dell’edificio. Il comunicato sottolinea inoltre che le parti presenti, “pur se finalizzate a non creare inutili allarmismi nell’utenza”, hanno scelto di attendere le risultanze tecniche proseguendo le attività scolastiche. Il sindaco ha infine assunto un impegno chiaro: “qualora per il plesso Pirandello venga dichiarata la non adeguatezza alla funzione, sarà reperita ulteriore struttura di proprietà dell’ente adeguata e facilmente accessibile”.

La linea dell’Amministrazione appare dunque improntata alla prudenza: nessuna chiusura immediata in assenza di un atto tecnico aggiornato, ma disponibilità a intervenire qualora le certificazioni dovessero evidenziare criticità. La scuola resta aperta. Le decisioni definitive dipenderanno dalle verifiche tecniche attese nei prossimi giorni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp