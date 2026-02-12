Opportunità concreta di lavoro sul mare per i giovani siciliani. MSC Crociere, terza compagnia crocieristica al mondo e leader di mercato in Italia ed Europa, avvia una nuova campagna di selezione ad Agrigento e Palermo, con due giornate dedicate al recruitment in collaborazione con Leader School.

L’appuntamento è fissato per il 4 marzo ad Agrigento, presso il Centro per l’Impiego di via Acrone 51, e il 6 marzo a Palermo, nella sede di Confcommercio in via E. Amari 11.

Per partecipare alla prima fase di selezione è necessario candidarsi entro il 23 febbraio compilando i moduli online dedicati alle due sedi.

Durante i recruitment days, i team di Talent Acquisition di MSC Crociere e Leader School presenteranno le dinamiche lavorative a bordo delle navi e svolgeranno i colloqui conoscitivi con i candidati.

La ricerca è ampia e riguarda numerose figure professionali: cuochi, pasticceri, pizzaioli, animatori, receptionist, oltre a diversi profili operativi nei settori Front Desk e Food & Beverage. Sono richieste anche figure marittime specializzate, come I e II ufficiale di macchina. In un contesto internazionale e multiculturale come quello crocieristico, è fondamentale la conoscenza dell’inglese e la padronanza di ulteriori lingue straniere.

“Crediamo fortemente nel valore del territorio siciliano e nel grande potenziale dei suoi talenti – sottolinea Fortuna Izzo, Talent Acquisition team di MSC Crociere –. Lavorare a bordo significa crescere professionalmente in un ambiente internazionale, dove le competenze linguistiche rappresentano uno strumento essenziale”.

Sulla stessa linea Fabio Cappellano, CEO di Leader School: “Il nostro compito è fornire ai candidati la chiave per aprire le porte di una carriera internazionale. Prepariamo i professionisti a comunicare con sicurezza in un ambiente multiculturale, garantendo standard linguistici adeguati a un leader mondiale del settore marittimo”.

MSC Crociere dispone oggi di una flotta di 23 navi moderne, operative su cinque continenti, con oltre 300 destinazioni in più di 100 Paesi e un piano di espansione che prevede l’arrivo di nuove unità entro il 2033.

Per i giovani siciliani si tratta di una chance concreta per entrare in un settore in continua crescita, viaggiare nel mondo e costruire una carriera internazionale partendo proprio dal territorio.

