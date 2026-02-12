L’illuminazione nel quartiere di Giardina Gallotti è stata nuovamente ripristinata dalla ditta incaricata, già presente nel quartiere da diversi giorni per risolvere la problematica, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. In occasione del Carnevale di Giardina Gallotti sarà inoltre garantita la presenza del personale della ditta responsabile della manutenzione della pubblica illuminazione, al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

“La frazione di Giardina Gallotti non è stata mai dimenticata – assicura il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché -. Il campo sportivo, che al momento del nostro insediamento versava in uno stato di totale abbandono e degrado, è stato completamente riqualificato grazie a interventi da parte dell’Amministrazione. Successivamente, è stata realizzata anche un’area parco giochi completa del relativo impianto di illuminazione”.

Sulla rete idrica esistente sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione. Inoltre, è stato ripreso e aggiornato un progetto, precedentemente accantonato, per la realizzazione della nuova rete idrica. “Tale progetto – continua il primo cittadino – è stato trasmesso dall’Ati all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la richiesta di un finanziamento pari a 4,7 milioni di euro. È stato altresì presentato un ulteriore progetto per il finanziamento di 2,7 milioni di euro destinati alla realizzazione del collettore fognario e al rifacimento di parte della rete fognaria”.

E ancora: diverse sono state le attività di manutenzione stradale, che stanno proseguendo regolarmente, oltre gli interventi di arredo urbano.

