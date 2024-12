Al via, questa mattina, la 61esima edizione del Convegno internazionale di studi Pirandelliani, organizzato dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento. Cornice del prestigioso confronto culturale è l’hotel Saracen di Isola delle Femmine a Palermo. Il tema del convegno è “Il Teatro d’arte di Roma, con Pirandello Capocomico a cento anni dalla fondazione 1924 – 2024”. Partecipano centinaia di studenti provenienti da più parti d’Italia, accompagnati dai docenti. A relazionare sono docenti universitari e studiosi di fama internazionale, profondi conoscitori della vita e delle opere del Premio Nobel per la Letteratura, Luigi Pirandello.

Il convegno prevede anche Laboratori di Scrittura Creativa Estemporanea e Laboratori teatrali. Durante le quattro giornate di relazioni e approfondimenti si svolgerà anche la XXI Rassegna Nazionale del Corto cinematografico. Infine, giovedì 5 dicembre, al teatro Politeama di Palermo, con inizio alle ore 18, è attesa una performance degli studenti del laboratorio teatrale. Al termine saranno consegnati i premi Pirandello 2024 ai migliori cortometraggio, tesina, scrittura creativa estemporanea e composizione musicale.

Tra gli istituti presenti, anche quest’anno, l’Itet Leonardo Sciascia di Agrigento, che partecipa con tre gruppi di lavoro formati da otto studenti della classe VE, guidati dalle professoresse Francesca Galatioto ed Eugenia Sciortino. Gli studenti hanno realizzato tre tesine, una per ciascun gruppo, frutto di una lettura critica delle opere teatrali Enrico IV, Il Signore della nave e Sei personaggi in cerca d’autore. Tale attività, che rientra nella progettazione Pcto prevista per la classe, offre agli studenti dell’indirizzo turismo un’occasione per comprendere come il convegno sia un brillante esempio di turismo culturale in Sicilia.

Per l’Itet Leonardo Sciascia, questa partecipazione rappresenta un evento di primaria importanza non solo per le centinaia di giovani che converranno all’hotel Saracen, ma soprattutto per l’opportunità di approfondire l’opera di Pirandello attraverso la ricerca, l’analisi dei testi e la realizzazione dei lavori.

