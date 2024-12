“Orange the World”: l’Inner Wheel di Agrigento coinvolge gli studenti nella lotta contro la violenza sulle donne

Un messaggio di speranza e consapevolezza è stato lanciato stamattina dall’Inner Wheel di Agrigento che ha aderito alla campagna mondiale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite per porre fine alla violenza contro le donne. L’iniziativa si è svolta presso l’I.P.S.C.E.O.A. “N. Gallo” di Agrigento, coinvolgendo gli studenti della classe V H in un incontro intitolato “Parliamone Insieme: rompiamo il muro del silenzio”.

L’incontro, aperto dai saluti della dirigente scolastica, la Dott.ssa Giovanna Pisano, ha rappresentato un momento di confronto e sensibilizzazione. La Prof.ssa Angela Amato e la Prof.ssa Laura Catalano, docenti dell’istituto, hanno sottolineato l’importanza del dialogo come strumento per abbattere le barriere culturali e sociali che spesso alimentano il silenzio attorno alla violenza di genere.

La Dott.ssa Paola La Porta, sociologa, ha portato alla luce dati e storie che evidenziano l’urgenza di un’azione collettiva. La sua analisi ha offerto spunti concreti per riconoscere e affrontare situazioni di abuso, mostrando agli studenti come diventare parte attiva nel contrastare il fenomeno.

A concludere l’evento, la Prof.ssa Lea Ceserani, presidente dell’Inner Wheel di Agrigento, ha ribadito l’impegno dell’associazione nel promuovere iniziative che contribuiscano a costruire una società più equa e sicura. “La violenza contro le donne non è un problema femminile, ma una piaga sociale che riguarda tutti. Il silenzio è il miglior alleato dell’abuso, e il primo passo per spezzarlo è parlarne”, ha dichiarato.

L’incontro ha lasciato un segno profondo tra i giovani partecipanti, sottolineando il potere del dialogo e dell’educazione come strumenti di prevenzione. L’Inner Wheel di Agrigento, con la sua adesione alla campagna “Orange the World”, conferma il suo ruolo attivo nella diffusione di una cultura di rispetto, uguaglianza e solidarietà.

