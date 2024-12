In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, domani, martedì 3 dicembre, ad Agrigento, alle ore 9:30, al Parcheggio pluripiano in via Empedocle saranno presentate delle iniziative destinate ad agevolare e favorire l’accesso ai mezzi con diversamente abili, con adeguata segnaletica e parcheggi riservati. In proposito il sindaco, Francesco Miccichè, afferma: “Intendiamo sostenere con determinazione ogni iniziativa utile per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Le misure adottate al Parcheggio pluripiano in via Empedocle tendono in tale direzione”.

E l’assessore alla Polizia municipale e alla sicurezza stradale, Carmelo Cantone, da sempre attento alla tematica, commenta: “Si tratta di un’occasione utile per sensibilizzare verso l’inclusione sociale dei disabili superando ogni forma di discriminazione. L’iniziativa del Comune di Agrigento, in collaborazione con il presidente e il direttore dell’Aci, rappresenta un passo concreto verso l’abbattimento delle barriere, in linea con i principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. E’ significativo che le novità apportate al Parcheggio pluripiano di via Empedocle siano improntate alla memoria dell’assessore Gianni Tuttolomondo, come segno di riconoscimento al suo impegno”.

