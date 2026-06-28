Ha riportato delle ferite una quarantatreenne travolta da uno scooter mentre stava attraversando la strada. L’incidente stradale è avvenuto, sabato pomeriggio, sul viale Leonardo Sciascia, nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè. La donna, aveva da poco lasciato un esercizio commerciale e stava percorrendo un tratto di arteria. Al momento di attraversare è sopraggiunto il mezzo a due ruote, con alla guida un diciassettenne di Agrigento.

Il centauro, probabilmente non avrebbe fatto in tempo a frenare, ed ha centrato in pieno la donna poi rovinata sull’asfalto. Lo scooter ha continuando la sua corsa e strisciando è finito contro una Fiat Panda, il cui conducente cinquantenne ha avuto la prontezza di frenare in tempo. Sul posto è stata fatta arrivare l’ambulanze del 118. Prestate le prime cure del caso, il personale medico ha disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

La donna è stata sottoposta alle cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Nella zona teatro del sinistro sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura, i quali si sono occupati dei rilievi, che serviranno ad accertare la dinamica dei fatti.

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