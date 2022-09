Piove… ed ecco che si allaga il viale delle Dune

Ci risiamo. Bastano anche solo dieci minuti di forte pioggia per trasformare viale Le Dune, nei pressi della sesta spiaggia, in un fiume d’acqua. Il viale del litorale di Agrigento risulta essere particolarmente vulnerabile alla pioggia e questo si traduce in un vero e proprio disagio per i tanti abitanti che popolano la zona. Il Comune lo scorso mese di giugno era intervenuto sulle caditoie della pista ciclabile senza però, lo dimostrano i fatti di oggi, i risultati sperati. Il sindaco di Agrigento Franco Micciché, nei mesi scorsi, aveva spiegato che “non è un problema di caditoie otturate ma di un sistema mal concepito, così come fatto sapere dai tecnici. È un problema di insufficienza delle pompe AICA perché sottodimensionate.”