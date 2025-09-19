Un’opera raffigurante Pinocchio, alta cinque metri seduto a terra con le gambe distese, è stata collocata in piazza Marconi davanti alla stazione di Agrigento. La struttura, realizzata dall’artista Edoardo Malagigi con plastica riciclata da tetrapak e stampata in 3D, rappresenta un burattino stanco, segnato da tatuaggi di armi, pensato contro la guerra e il commercio bellico.

La scultura fa parte di un doppio progetto che verrà inaugurato domani, sabato 20 settembre, nell’ambito di Agrigento Capitale della cultura 2025. Accanto a Pinocchio, intitolato End game, Malagigi presenta anche il Tempio di tetrapak: tre colonne a grandezza naturale assemblate con moduli ricavati da cartoni di latte e succhi, installate nell’ex refettorio del monastero di Santo Spirito come omaggio al tempio della Concordia e alla memoria classica.

Le due opere, nate in laboratori del Centro Italia e assemblate ad Agrigento, hanno visto la collaborazione di studenti e giovani del territorio. La collocazione del Pinocchio in piazza Marconi attira la curiosità di cittadini e turisti. Un’anteprima che anticipa l’inaugurazione ufficiale.

