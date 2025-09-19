La Fortitudo Agrigento ai blocchi di partenza: domenica il debutto a Casalpusterlengo

L’attesa è finita. La Fortitudo Agrigento è pronta a tuffarsi in una nuova avventura: domenica alle ore 18.00 i biancazzurri affronteranno in trasferta l’Assigeco Casalpusterlengo, gara inaugurale della stagione 2025/26. Una sfida che segna non solo l’inizio del campionato, ma anche il ritorno ufficiale di coach Devis Cagnardi sulla panchina agrigentina.

Il tecnico non nasconde l’emozione: «Sono felice di poter finalmente parlare ai nostri tifosi dopo tre mesi dal mio ritorno. La prima partita di campionato è sempre un mix di emozioni e curiosità. La nostra pre-season è stata complicata dal grave infortunio di Romeo, ma il gruppo ha reagito con grande senso di responsabilità, cercando di costruire una diversa identità tecnica ed emotiva».

Cagnardi sottolinea l’impegno del roster e dello staff: «Ringrazio i ragazzi per la disponibilità e la passione che mettono in ogni singolo allenamento, e il mio staff per l’abnegazione. La società vuole ripartire dai valori più nobili dello sport e sono convinto che questo gruppo li possa incarnare alla perfezione».

Un percorso non semplice, visto che la squadra è stata costruita puntando su diversi giovani: «La nostra è una battaglia sporca e cattiva – aggiunge – fatta di piccole conquiste quotidiane. Chiedo ai tifosi non pazienza, ma di condividere un’idea fondata su passione, lavoro e lotta. Noi daremo dedizione, sacrificio fisico e attaccamento alla maglia, ma in cambio vogliamo che scendano con noi in trincea».

Sul match d’esordio, l’allenatore guarda prima di tutto in casa propria: «Domenica iniziamo a Piacenza contro una società storica che ha allestito una squadra forte e completa, ma ad oggi non possiamo pensare agli avversari. Dobbiamo focalizzare le energie su noi stessi, per mettere in campo la nostra migliore versione».

Infine, un pensiero rivolto a tutto l’ambiente: «Approfitto per salutare e fare un caloroso in bocca al lupo a tutti i nostri avversari. E per ricordare alla nostra gente che noi ci siamo… siamo Agrigento e siamo tornati!».

Domenica alle 18.00 appuntamento dunque al PalaBanca di Piacenza: parte la stagione della Fortitudo Agrigento, tra emozione, entusiasmo e tanta voglia di lottare.

