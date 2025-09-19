Trovati in possesso di droga. I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto e la repressione dei reati attinenti agli stupefacenti, hanno arrestato un quarantenne, il figlio sedicenne e il nipote ventunenne. L’operazione è scattata l’altra sera, quando gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo i due maggiorenni e il minorenne. Al volante della vettura c’era il quarantenne, privo di patente di guida perché mai conseguita, ben noto alle Forze dell’Ordine, per via dei suoi trascorsi giudiziari.

Tutti e tre, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di piccole quantità di cocaina e hashish, ma tutte suddivise in dosi e pronte per essere smerciate nelle piazze di spaccio di Palma di Montechiaro. Le perquisizioni sono state estese anche alle residenze dei tre palmesi, nel corso delle quali, sono saltate fuori una mezza “panetta” di hashish, altre dosi confezionate, pronte ad essere cedute, bilancini e materiale di confezionamento. A casa del 21enne rivenute anche due munizioni illegalmente detenute.

Il gip del Tribunale di Agrigento, questa mattina, ha convalidato gli arresti e applicato delle misure cautelari. Al quarantenne l’obbligo di dimora a Palma di Montechiaro con il divieto di allontanarsi dall’abitazione nelle ore serali; al 21enne l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tre volte alla settimana, e al sedicenne l’obbligo di permanenza in casa, con l’autorizzazione di uscire per andare a scuola. I tre indagati sono difesi dagli avvocati Ninni Giardina e Rossana Avanzato.

