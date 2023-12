Esce in barca per una battuta di pesca e non fa più ritorno. Non si hanno più notizie da ieri sera di un pescatore agrigentino uscita a bordo di un piccolo natante dal porticciolo turistico di San Leone. I familiari, preoccupati, questa mattina hanno lanciato l’allarme e subito la Capitaneria di porto di Porto Empedocle ha avviato le ricerche. Nelle operazioni sono impegnate due motovedette e un elicottero della Guardia costiera, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e ci sono anche alcuni pescherecci.