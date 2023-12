Agrigento ha reso omaggio, questa mattina, a Maria Immacolata. Nel giorno della solennità, il pontificale presieduto dall’arcivescovo, mons. Alessandro Damiano, anticipato dal suggestivo momento dell’omaggio floreale da parte dei vigili del fuoco al simulacro della Madonna, nella chiesa a lei dedicata di via San Francesco.

“Tempi sempre più difficili da percorre- ha detto mons. Damiano- ma oggi vogliamo essere nella gioia che ci porta a contemplare la vittoria piena del bene sul male. Maria difende i suoi figli e ne è modello. C’è un’eclissi della coscienza personale, l’eclissi è temporanea, speriamo che questo tempo non sia troppo lungo. Queste emergenze di violenza, la guerra, quelle urbane che tocca anche la nostra provincia, quelle domestiche, una piaga nascosta ma reale. Le parole del papà di Giulia Cecchetin devono essere un motivo di riflessione profonda per tutti gli italiani. Guardiamo a Maria come modello che possa esserci madre, e lo è, ma anche maestra che di alunni che accolgano questo esempio”.

Nel pomerio la processione dalla Basilica dell’Immacolata per seguire il tradizionale tragitto: via Pirandello, Viale della Vittoria, le vie Atenea, Porcello, San Girolamo, piazza Duomo e Cattedrale, dove sarà celebrata la messa da tutti i parroci delle chiese nel centro storico.