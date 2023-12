E’ morto Nello Hamel. Aveva 71 anni ed oltre ad essere stato un funzionario del Banco di Sicilia, è stato sempre impegnato nel mondo della politica e della solidarietà sociale.

Dal 1973 attivo consigliere comunale di Agrigento, assessore all’Ecologia nella giunta Firetto. La notizia della sua scomparsa ha scatenato una serie di messaggi di dispiacere e affetto da parte di quanti lo hanno conosciuto.

Le parole del sindaco di Agrigento, Francesco Micciché: “Provo grandissimo dolore per la scomparsa del Consigliere comunale Nello Hamel, un grande protagonista agrigentino.

Uomo educato, gentile, sempre disponibile impegnato in più fronti, un politico straordinariamente presente, attivo e rispettoso. Io ho perso un amico sincero; Agrigento perde un grande e leale amministratore, continuamente impegnato nel sociale.”

Il Presidente del consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, assieme ai colleghi di aula Sollano ricorda la figura del collega scomparso: “Rimane il ricordo di una persona colta, preparata, che amava studiare la complessità dei problemi, capace di ascoltare e far prevalere la ragione. È stato un Uomo di garbo, di riferimento per i consiglieri di palazzo dei Giganti, ma soprattutto è stato Uomo delle istituzioni, che ha saputo interpretare il mandato politico come una missione al servizio dei più deboli. Sempre accanto ai più bisognosi. Un esempio per tutti. Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Hamel.”

La redazione dí AgrigentoOggi, con il direttore Domenico Vecchio, porge le più sentite condoglianze alla famiglia.