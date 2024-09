Piccola esperienza personale: il “Pinocchio” televisivo di Luigi Comencini, un capolavoro svelato

Piccola personale esperienza: il “PINOCCHIO” televisivo di Luigi Comencini è stato per tanti e tante della mia generazione lo svelamento del mestiere del cinema. Ovviamente la bellissima trasposizione del capolavoro collodiano (che in un futuro non lontano avremmo rifiutato per la morale proposta) era un prodotto per la tv ma è stato il film che meglio di tantissimi altri ha saputo coniugare l’arte cinematografica con le necessità televisive e di prodotto popolare. Detto ciò, da giovedì 26 settembre, il Pubblico agrigentino potrà recarsi in sala per vedere l’ultimo lungometraggio di Francesca Comencini “IL TEMPO CHE CI VUOLE “: un omaggio all’illustre genitore ma, pure, un racconto di memorie, delle proprie illusioni rivoluzionarie e giovanili; un riflesso lontano delle proprie difficoltà, dei propri personali drammi. “Attraverso la mia storia spero di riuscire a raccontare le cadute di ogni adolescente, quando la favola si incrina, diventi una persona sgraziata e ribelle e senti di essere una delusione”: così la Regista in una intervista a Venezia dove il film è stato presentato, fuori concorso, negli ultimissimi giorni della Mostra. “IL TEMPO CHE CI VUOLE “(opera un po’ lunga, in verità: ma ormai “montare” fino alle due ore circa è diventata la “norma”) propone tre periodi della vita e del legame padre/figlia affidandosi alle interpretazioni intense di Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano(reduce dall’inaspettato successo di “C’E’ ANCORA DOMANI”): i ricordi vividi di un padre affettuoso e comprensivo di una “favolosa” infanzia ma anche il difficile periodo dell’adolescenza e della dipendenza dalla droga; e sullo sfondo le tragiche vicende degli anni di piombo (il sequestro e, poi, l’assassinio di Aldo Moro): queste ultime tappe rimangono, però, solo delle sensazioni mentre il tema del film è la presenza del padre. Un film molto personale ed intimo, che rievoca momenti di incredibile felicità e grande drammaticità, legato in ogni suo istante al cinema e alle lezioni di vita che un padre ingombrante, amorevole e severo al contempo, ha trasmesso all’amata figlia. (Antonio Barone)