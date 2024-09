Gli agenti della polizia municipale hanno identificato la giovane che avrebbe danneggiato due vasi in centro cittadino a Sciacca. I vigili, visionando le immagini di sorveglianza, ritengono che ad agire sia stata la stessa ragazza.

Gli accertamenti sono scattati dopo la distruzione di un vaso di ceramica in via Roma e della giara di terracotta in piazza Mariano Rossi. Per la presunta responsabile scatterà adesso la denuncia per danneggiamento.