Incontro tra il sindaco e il prefetto Romano

Si è svolto il primo vertice in Prefettura dedicato alla tutela della Scala dei Turchi, uno dei luoghi più iconici della Sicilia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’incontro ha visto protagonisti il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, e il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, affiancati dal responsabile comunale della Protezione Civile, Enzo Cottone. Al centro della discussione, il futuro del geosito e il progetto innovativo di tutela collettiva denominato “My Scala dei Turchi”, oltre agli interventi da realizzare nell’area, in particolare presso il bivio nord di Realmonte, e la gestione dei beni confiscati alla mafia.

“Un incontro che conferma e rinsalda la collaborazione tra la Prefettura e gli enti locali del territorio”, si legge in una nota ufficiale del Comune di Realmonte. Il vertice si è rivelato proficuo, incentrato su temi di rilevante importanza per il futuro del territorio, con particolare riferimento alle iniziative promosse dalla solerte amministrazione comunale guidata dal sindaco Lattuca.

“Sono molto soddisfatta dell’incontro e ringrazio il prefetto e la vice Elisa Vaccaro per la disponibilità dimostrata in seguito alla nostra richiesta”, ha dichiarato il sindaco Lattuca. Tra i temi affrontati, il progetto “My Scala dei Turchi” è stato discusso in ottica di potenziare la task-force per la vigilanza, con il supporto, all’occorrenza, della Prefettura.

L’ingresso alla Scala dei Turchi è regolamentato fino al 31 ottobre, con l’obiettivo di tutelare questo importante sito naturale. “Abbiamo anche parlato del bivio nord di Realmonte“, ha aggiunto il sindaco, annunciando che a breve sarà emesso il provvedimento per l’installazione di un autovelox, accompagnato dalla definizione del progetto per una rotatoria. Inoltre, i beni confiscati alla mafia e recentemente acquisiti dal Comune saranno destinati a progetti di grande valore sociale, tra cui la realizzazione di un canile e altre attività in collaborazione con enti morali.

“Il lavoro di squadra con le istituzioni è fondamentale per il futuro del nostro territorio”, ha concluso il sindaco Lattuca. “Le nuove generazioni devono essere sempre più consapevoli dell’importanza dei valori della legalità e della cultura. Siamo sempre più sulla strada della bellezza.”