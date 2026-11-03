Inflitta la condanna a 5 anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni personali ai danni dell’ex convivente. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca nei confronti di un quarantenne del posto. All’imputato, difeso dall’avvocato Sergio Vaccaro, venivano contestati diversi episodi di violenza ai danni della donna.

Condotte che si sarebbero protratte addirittura per cinque anni. L’uomo, secondo quanto ricostruito dall’accusa, avrebbe colpito la compagna con calci e pugni, arrivando in una occasione a strapparle una ciocca di capelli.

In un altro grave episodio contestato, il quarantenne avrebbe trascinato l’ex compagna per il corridoio fino a una finestra, minacciando di gettarla di sotto.

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