Agrigento, Miccichè indagato: «Sono sereno, non ho mai commesso illeciti penali»

L’ex sindaco interviene sull’inchiesta della Procura che ipotizza i reati di corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente. Accertamenti su luminarie natalizie e parcheggio pluripiano. «Non conosco i dettagli della vicenda, pronto a collaborare con gli inquirenti».

AGRIGENTO – «Sono sereno perché so di non aver mai commesso illeciti penali in vita mia». L’ex sindaco di Agrigento Franco Miccichè rompe il silenzio sull’inchiesta della Procura della Repubblica che lo vede indagato per le ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente. Un’indagine ancora alle primissime battute, sulla quale restano diversi aspetti da chiarire.

«Gli inquirenti stanno effettuando delle legittime attività esplorative su una vicenda di cui non conosco i dettagli. Sono sereno perché so di non aver mai commesso illeciti penali in vita mia. Non appena sarò messo nelle condizioni di conoscere più dettagliatamente le ipotesi per cui si procede, non esiterò un solo istante ad offrire il mio contributo conoscitivo alle indagini. Confido che ciò accadrà nel più breve tempo possibile».

Queste le dichiarazioni dell’ex primo cittadino, che manifesta fiducia nell’attività della magistratura e disponibilità a fornire chiarimenti una volta conosciuti gli elementi dell’indagine.

Gli affidamenti sotto esame

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Elettra Consoli, riguarderebbe alcuni affidamenti pubblici effettuati durante la precedente amministrazione comunale. Tra questi figurerebbero i lavori per l’installazione delle luminarie natalizie, collocate nel centro cittadino e nelle periferie, e alcuni interventi relativi al parcheggio pluripiano.

I fatti oggetto degli accertamenti risalirebbero al periodo compreso tra dicembre 2024 e febbraio 2026.

L’attività investigativa avrebbe interessato, oltre all’ex sindaco, anche un’ex componente della Giunta comunale, alcuni imprenditori e un professionista. Nei giorni scorsi sarebbero state eseguite perquisizioni e sequestri di telefoni cellulari, successivamente restituiti dopo l’acquisizione dei dati ritenuti utili alle indagini.

Le ipotesi di reato

La Procura ipotizza, nei confronti dell’ex sindaco, i reati di corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente. Secondo le prime indiscrezioni, la contestazione relativa alla corruzione riguarderebbe presunte utilità di natura non ancora chiarita. Nelle informazioni finora emerse non risultano dettagli specifici su eventuali passaggi di denaro.

Le posizioni delle altre persone coinvolte sarebbero differenti e, per uno degli imprenditori, si ipotizzerebbe una violazione della normativa sui subappalti non autorizzati.

Indagini ancora nella fase iniziale

Il quadro investigativo resta in gran parte da definire. Non sono ancora noti nel dettaglio gli elementi sui quali si fondano le ipotesi della Procura né la natura delle presunte utilità oggetto di accertamento.

L’iscrizione nel registro degli indagati non rappresenta un accertamento di responsabilità. Saranno i successivi sviluppi dell’inchiesta a chiarire le singole posizioni e l’eventuale rilevanza penale dei fatti contestati.

Per tutte le persone coinvolte resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp