La Porta Industries porta Agrigento a Baku: interesse internazionale per le strutture metalliche made in Sicily

AGRIGENTO – La La Porta Industries, società con sede ad Agrigento guidata dal presidente Salvatore La Porta, ha partecipato nei giorni scorsi alla Baku Build, una delle fiere internazionali più prestigiose dedicate all’edilizia e alle costruzioni, suscitando grande interesse tra gli operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

L’azienda agrigentina, specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture in metallo, si è presentata con un proprio stand all’interno del polo fieristico di Baku, capitale dell’Azerbaigian, dove ha avuto modo di confrontarsi con imprese leader nel campo dell’ingegneria e dell’architettura industriale.

Grazie alle sue soluzioni tecnologiche e all’esperienza maturata nel settore, La Porta Industries ha attirato l’attenzione di investitori e partner internazionali, confermando la crescente reputazione del marchio siciliano nel panorama globale delle costruzioni metalliche.

«Partecipare a un evento come il Baku Build – spiega Salvatore La Porta – significa entrare in dialogo con i principali protagonisti dell’edilizia mondiale e far conoscere la qualità, la competenza e la capacità innovativa che la nostra impresa esprime ogni giorno. È per me motivo d’orgoglio portare il nome di Agrigento in un contesto così prestigioso».

La presenza della La Porta Industries alla fiera azera rappresenta un importante traguardo di internazionalizzazione e un segnale di fiducia nella crescita delle imprese siciliane capaci di coniugare tradizione, innovazione e visione globale.

