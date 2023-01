Picchiato e rapinato in strada del telefono cellulare

E’ stato aggredito, picchiato e rapinato in mezzo alla strada, a Canicattì, da un bandito solitario che s’è portato via il telefono cellulare. Vittima della rapina, che è stata messa a segno la sera dell’Epifania, un afghano quarantacinquenne, che ha già formalizzato la denuncia alla Stazione dei carabinieri di Canicattì.

I militari dell’Arma hanno raccolto il racconto dell’uomo, ed hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare il balordo che è entrato in azione. Ad agire sarebbe stato un immigrato. Al 45enne hanno rubato soltanto il telefono cellulare, perché, a quanto pare, non aveva altro di valore.