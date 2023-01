Covid-19, impennata di contagi: in una settimana piÃ¹ 43,2 per cento

Impennata di casi di Covid-19 in Sicilia, la seconda regione italiana dopo la Puglia con il maggior aumento di contagi. Secondo il report settimanale Gimbe, dal 30 dicembre al 5 gennaio i nuovi casi sono aumentati del 43,2 per cento, contro l’11,4 della media nazionale. Un dato persino sottostimato, considerando che buona parte dei positivi non si denuncia più ai dipartimenti di prevenzione delle Asp per evitare l’isolamento obbligatorio. Per i medici sarebbe tutta colpa della bassa copertura vaccinale. Aumentano anche i ricoveri in ospedale.