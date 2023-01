Bambino di 5 anni in arresto respiratorio, salvato da 118 e carabinieri

Un bambino di cinque anni, in seguito ad un improvviso malore, è andato in arresto respiratorio. A scongiurare il peggio, l’intervento immediato degli operatori sanitari del 118, e dei carabinieri della Stazione di Siculiana. I medici dell’ospedale “Civico” di Palermo, dopo il piccolo è stato portato in elisoccorso, hanno sciolto la prognosi sulla vita.

Il bimbo, domenica sera, si trovava nella sua abitazione, quando è andato in arresto respiratorio, e si è veramente temuta una tragedia. Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Nella città degli sposi è atterrato anche un elisoccorso del 118 che ha immediatamente trasferito, il bambino a Palermo.

I medici del presidio sanitario del capoluogo siciliano sono riusciti a salvarlo.