Picchiato e rapinato del portafogli e 2 collane. Caccia a due banditi

Bloccato, e preso a pugni da due banditi, che gli hanno rubato il portafogli che aveva in tasca, e le due collanine d’acciaio che indossava al collo. Arraffato il bottino i due delinquenti si sono dileguati. All’interno dell’accessorio c’erano appena 20 euro. La vittima è un ventitreenne, domiciliato a Canicattì. E’ successo a mezzanotte e mezza circa, mentre stava percorrendo via Minniti, nel centro di Canicattì.

Il giovane, s’è rivolto al 112, poi ha formalizzato una denuncia di rapina, a carico di ignoti, al Commissariato di polizia cittadino. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire ai malviventi. Appare scontato che il primo passaggio investigativo sia stato quello di verificare l’eventuale presenza in via Minniti di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati.